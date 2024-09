Basteln, kämpfen und gleitschirmen in Towers of Aghasba, einem unglaublich aussehenden Spiel, das im November für PS5 und PC erscheint

Eines der Spiele, das Sie bei der gestrigen State of Play möglicherweise verpasst haben, ist Towers of Aghasba - ein ambitioniertes Fantasy-Open-World-Abenteuer, das im November für PS5 und Steam erscheint.

Das Spiel des Indie-Studios Dreamlit Inc. war zuvor in anderen PlayStation-Showcases erschienen und bekam schließlich einen Veröffentlichungsmonat, wenn auch in Early-Access-Form. Es wird im November für PS5 und Steam erscheinen.

HQ

Dies ist ein seltsames Spiel: Es mischt viele Einflüsse, von Animal Crossing und dem Farming-Genre im Allgemeinen bis hin zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Horizon über seine Kämpfe und die Erkundung einer offenen Welt, die direkt aus Nausicaä oder James Camerons Avatar aussieht.

Es ist vielleicht nicht super originell, aber das Spiel sieht dadurch wirklich unterhaltsam und vertraut aus, mit herrlicher Grafik und Mechanik: Basen bauen, Klettern und Gleitschirmfliegen und Kämpfen mit Pfeil und Bogen, allein oder mit drei anderen Spielern.

Es ist sicherlich ein Titel, den man genau im Auge behalten sollte, wenn er im November auf PS5 und Steam im Early Access erscheint.