Basketball-Champions-League-Spiel abgebrochen, nachdem ein Team nur noch einen Spieler auf dem Platz hatte

Ein Spiel der FIBA Basketball Champions League musste abgebrochen werden, weil eines der Teams nur einen Spieler im Gericht hatte. Es war ein Play-in-Spiel zur Qualifikation für das Achtelfinale zwischen Hapoel Netanel Holon aus Israel und Trapani Shark aus Sizilien, Italien.

Die italienische Mannschaft, die aufgrund administrativer Unregelmäßigkeiten wirtschaftliche Schwierigkeiten (und sogar Punktabzüge) hatte, stellte nur fünf Spieler im Kader, von denen zwei heimische Spieler waren, die nie ihr Profidebüt gegeben hatten.

Nach fünf Minuten verließen drei Spieler das Spielfeld, sodass nur noch die Trainees auf dem Platz waren. Unglaublicherweise wurde das Spiel mit nur zwei Spielern fortgesetzt, doch als einer von ihnen sein fünftes persönliches Foul beging und vom Platz gestellt wurde, wurde das Spiel schließlich abgesagt und endete mit 38:5 für Hapoel Holon.

"Gemäß Art. 14.5.4 der BCL-Wettbewerbsregeln verliert ein Verein, der ein Spiel durch Forfait oder Versäumnis in den Play-Ins und den Play-Offs verliert, die Serie", sagte FIBA.

Vor einigen Tagen verpassten die Trapani Sharks auch ein italienisches Ligaspiel gegen Virtus Bologna komplett: Niemand kam und das Ergebnis wurde als 20:0 für Bologna entschieden.

Die Basketball Champions League, organisiert von FIBA Europe, gilt allgemein als der dritthöchste Basketballwettbewerb für Vereine in Europa, hinter der EuroLeague Basketball (privat betrieben, in der Top-Vereine wie Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce spielen) und ihrem eigenen zweitklassigen Wettbewerb EuroCup. Sie läuft erst seit 2016 und wurde kürzlich von Unicaja Málaga gewonnen.