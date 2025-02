Barry Kripke für The Big Bang Theory-Spin-off bestätigt

HQ

Nachdem Young Sheldon letztes Jahr abgeschlossen wurde, scheint ein weiteres Spin-off auf Basis von The Big Bang Theory in Arbeit zu sein. Diese wird von Kevin Sussman (Stuart Bloom), Lauren Lapkus (Denise) und Brian Posehn (Bert Kibbler) angeführt, die alle wiederkehrende Charaktere in der Originalserie spielten.

Jetzt wurde ein weiterer Name bestätigt, und wir vermuten, dass diese Nachricht viele Fans freuen wird. Es ist der mürrische Fanliebling Barry Kripke, gespielt von John Ross Bowie.

Es ist erwähnenswert, dass es immer noch nicht ganz sicher ist, dass das Spin-off stattfinden wird, obwohl bestätigte Darsteller enthüllt wurden, aber die Tatsache, dass so daran gearbeitet wird, ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Wie die Serie heißen wird und wann sie voraussichtlich Premiere feiern wird, ist noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass sie auf dem Streaming-Dienst Max ausgestrahlt wird.