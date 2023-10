Barry Keoghan verrät, wie er die Rolle des Jokers in The Batman bekam

Wir werden noch eine Weile auf die Fortsetzung von 2022 The Batman warten, aber während wir theoretisieren, wer unser Hauptbösewicht in Matt Reeves' Fortsetzung sein wird, werden wir sehr wahrscheinlich mehr von Barry Keoghans Joker sehen.

Keoghan hat nur im ersten Film einen Cameo-Auftritt, aber es ist klar, dass es große Pläne für ihn in der Zukunft gibt. Im Gespräch mit Esquire verriet er, wie er die Rolle des Clown-Prinzen des Verbrechens besetzt hat.

"Der Joker, das war lustig, wie das passiert ist", begann er und fuhr fort, dass er ursprünglich den Riddler spielen wollte. Er schickte aus eigenem Antrieb ein Casting-Tape ein, auf dem zu sehen war, wie er ohne Dialog einen Flur auf und ab ging.

"Ich habe es mir einfach ausgedacht. Ich wollte es Kubrick-mäßig machen: symmetrisch, das X auf der Rückseite, der quadratische Türrahmen, alles quadratisch. Ich wollte nur, dass Swag rüberkommt. Swag und liebenswert. Es war nur ich, der meine Idee vortrug. Und dann sage ich, ich schicke das rein!"

Auch wenn die Rolle des Riddlers an Paul Dano gehen sollte, beeindruckte Keoghan mit seinem Stummfilm, als er die Rolle des Jokers ergatterte. Auch wenn er 2022 in The Batman nicht viel Bildschirmzeit bekommen hat, sind die Fans immer noch gespannt, was er als nächstes tun wird.