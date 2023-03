Barry bekommt neuen Trailer für Staffel 4

HQ

Barry, die TV-Show, in der Bill Hader einen Auftragskiller spielt, der zum Schauspieler wurde, endet mit der kommenden vierten Staffel. Im Gespräch mit Variety erklärte Hader, warum die Show mit dieser neuesten Serie zu Ende gehen wird.

Es lief alles auf die Pandemie hinaus, so die Co-Schöpfer Alec Berg und Bill Hader, die feststellten, dass sie nach dem Schreiben der dritten Staffel die Produktion aufgrund von COVID-19 einstellen müssten. Mit der Pandemie mussten sie jedoch Barry Staffel 4 schreiben. Danach schrieben sie die dritte Staffel um, bevor die Dreharbeiten begannen.

"Ein sehr klares Ende bot sich" sagte Hader. "Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte natürlich nach Staffel 4 endet."

Staffel 4 von Barry wird am 16. April Premiere feiern. Es ist die zweite HBO-Show, die in diesem Jahr mit ihrer vierten Staffel enden wird, nach Succession, die am 26. März Premiere feiert.

Seht euch unten den Teaser-Trailer zu Barry an: