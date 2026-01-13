Baroque Works erscheinen in voller Kraft im Teaser der 2. Staffel One Piece

HQ

Netflix hat den Teaser-Trailer für One Piece Staffel 2 veröffentlicht, und wie wir vermutet haben, wird die Schurkenfraktion namens Baroque Works ein großer Teil der kommenden Episoden sein. Im Teaser sehen wir Figuren wie Miss All Sunday alias Nico Robin, Miss Wednesday, Mr.3 und Mr.5.

Wie im Trailer erklärt, bildet Baroque Works eine Liga von Attentätern, von denen die meisten irgendwann im Verlauf der Geschichte es auf unsere Piraten abgesehen haben. Angesichts der Handlungsbögen, in die Baroque Works im Manga und Anime verwickelt sind, bezweifeln wir, dass Netflix in Staffel 2 alles abdecken wird, aber wir werden ziemlich viele Originalinhalte von One Piece durchgehen.

Drum Kingdom, Whiskey Peak und weitere scheinen in den nächsten Episoden behandelt zu werden, was bedeutet, dass wir uns in einem ziemlich schnellen Tempo bewegen. Ob wir jemals sehen werden, wie die Live-Action-Geschichte mit Manga und Anime aufholt, ist eine ganz andere Frage.