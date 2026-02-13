Barcelona wird sich gegen RFEF wegen des Versagens der halbautomatischen Abseitstechnik beschweren

HQ

Der Trainer des FC Barcelona entschuldigte ihre schlechte Leistung gegen Atlético de Madrid im Halbfinale der Copa del Rey nicht und gab zu, dass ihre Rivalen im Hinspiel im Metropolitano mit 0 :4 besser spielten. Er beschwerte sich jedoch auch über die Schiedsrichterleistung des Spiels, insbesondere in zwei Spielzügen: ein Foul von Giuliano Simeone an Alejandro Balde, das nicht durch eine Gelbe Karte anerkannt wurde, und ein Tor von Pau Cubarsí, das nach sieben Minuten Beratungszeit im VAR-Raum vom VAR aberkannt wurde.

Quellen aus dem Verein sagen, sie seien sehr verärgert darüber, dass die halbautomatische Abseitstechnik (SAOT) in diesem Spiel nicht funktionierte – das hätte in der 52. Minute ein 4:1 für Barcelona bedeutet. Das Technische Schiedsrichterkomitee erklärte, dass "während der Analyse festgestellt wurde, dass das System bei der Modellierung der Spieler durch die Skelette einen Fehler bei der Modellierung der Spieler erzeugte, nachdem eine Situation mit hoher Spielerdichte festgestellt wurde".

Es gab zu viele Akteure in der Gegend, und die Technik versagte deshalb. Und da das System nicht funktionierte, zog das VAR-Team "manuell Abseitslinien, um die endgültige und richtige Entscheidung zu treffen". Der Verein wird voraussichtlich eine formelle Beschwerde bei der RFEF (Königlich Spanischer Fußballföderation) einreichen, da er der Ansicht ist, dass der technische Ausfall sie behindert hat, da er verteidigt, das Tor sei legal gewesen.

Frenkie de Jong sprach in der gemischten Zone und sagte: "Das Bild, das ich gesehen habe, wenn es nicht KI ist, was man nicht mehr erkennt... Wenn das das Foto ist, ist es ein Skandal, weil es sehr klar ist."