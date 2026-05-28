Barcelona verpflichtet Newcastles Anthony Gordon für 80 Millionen Euro bis 2031

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Der FC Barcelona war einer der schnellsten, der auf dem Sommer-Transfermarkt einen großen Deal gemacht hat, und hat den 25-jährigen Flügelspieler Anthony Gordon schnell verpflichtet, der je nach Spielzeit und sportlichen Ergebnissen 70 Millionen Euro und 10 Millionen an Mehrwert zahlt, um ihn vor Ablauf seines aktuellen Vertrags 2030 von Newcastle United zu verlassen. und besiegte Bayern München im Ausschreibungsverfahren.

Gordon ist bereits für medizinische Untersuchungen nach Barcelona gekommen, bevor er sich für die Weltmeisterschaft wieder mit seinen englischen Teamkollegen anschließt, die von Tuchel für den endgültigen Kader ausgewählt wurden. Der katalanische Klub wollte bald einen Deal für den Spieler machen, falls sein Preis nach der Weltmeisterschaft steigt.

Der Wechsel fühlt sich ähnlich an wie im letzten Jahr, als Newcastle ebenfalls seinen besten Torschützen Alexander Isak verlor, um einen großen Gewinn zu erzielen, der später nicht zu guten sportlichen Ergebnissen führte (sie beendeten die Liga auf dem 12. Platz). Gordon, bereits der siebtteuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte, wird bis 2031 für Barcelona spielen und sich den Feldplatz mit Raphinha teilen, aber die Priorität später im Sommer bleibt es, einen neuen Stürmer als Nachfolger von Robert Lewandowski zu verpflichten.