Barcelona protestiert wegen bizarren Handballvorfalls mit Pubill im Duell mit Atleti

HQ

FC Barcelona verlor am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Atlético de Madrid – das erste Mal seit 20 Jahren, dass Atleti Barça im Camp Nou besiegte. Das Spiel wurde jedoch durch Entscheidungen des Schiedsrichters überschattet, als Pau Cubarsí nach 41 Minuten wegen eines Fouls an Giuliano Simeone, der allein vor dem Tor stand, vom Platz gestellt wurde. Zunächst bestrafte ihn der Schiedsrichter István Kovács mit einer gelben Karte, doch der Schiedsrichter verurteilte ihn wegen VAR und änderte die Farbe der Karte.

Einige, wie Thierry Henry von CBS Golazo, stellen die Entscheidung in Frage, weil Giuliano beim Foul Cubars' nicht die volle Kontrolle über den Ball hat. Der umstrittenste Vorfall des Spiels ereignete sich jedoch in der zweiten Halbzeit, als Barça-Spieler und -Mitarbeiter gegen Atlético einen Elfmeter forderten, weil Atleti-Verteidiger Pubill den Ball nach einem Pass von Torwart Musso mit den Händen aufnahm.

Es war ein klares Handspiel im Strafraum, also ein Elfmeter? Laut den Regeln war der Ball bereits in Bewegung, da Musso bereits angekickt hatte. Nach dem Spiel beschwerte sich Hansi Flick: "Warum haben wir VAR?"

Glaubst du, der Schiedsrichter hätte Barça nach diesem bizarren Handspiel einen Elfmeter zulassen sollen?