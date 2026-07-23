Barcelona kündigt die Verpflichtung von Karim Adeyemi an und vereint sich mit Hansi Flick wieder

HQ

Der FC Barcelona hat offiziell bestätigt, dass Karim Adeyemi dem Verein für die nächsten fünf Spielzeiten bis 2031 beitreten wird, wobei er sich mit Hansi Flick wiedervereint. Adeyemi, ein 24-jähriger Flügelspieler, bekannt für seine vier Jahre bei Borussia Dortmund, wird für 22 Millionen Euro plus 7 Millionen Euro an Zusatzverträgen verpflichtet, obwohl er noch ein Jahr Vertrag bei der Bundesliga hatte.

Er wird der zweite Neuzugang des Sommers, nach Anthony Gordon: zwei Verstärkungen im Angriff, um den Ausstieg von Robert Lewandowski, das Ende von Marcus Rashfords Leihe, auszugleichen, während die Zukunft von Raphinha und Ferran Torres nicht gesichert ist.

Adeyemi ist seit 2021 ebenfalls Teil der deutschen Nationalmannschaft. Flick war damals deutscher Cheftrainer und gab Adeyemi sein Debüt in der Nationalmannschaft mit Deutschland, obwohl er von Nagelsmann nicht für den WM-Kader 2026 nominiert wurde. Wird Jürgen Klopp ihn für die bevorstehenden Nations-League-Spiele im September und Oktober nominieren?