Barcelona gegen Atleti: Wann wird das Rückspiel des Halbfinales ausgetragen?
Barcelona liegt im Halbfinale der Copa del Rey gegen Atlético de Madrid mit vier Toren zurück.
Atlético de Madrid machte einen großen Schritt nach vorne und erreichte das Finale der Copa-del Rey, indem sie Barcelona im Hinspiel des Halbfinales mit 4:0 deklassierten. Manche würden dieses Ergebnis als endgültig ansehen, aber der FC Barcelons wird mit Hilfe seiner Fans ein heldenhaftes Comeback versuchen, denn das Rückspiel findet im Camp Nou statt.
Die gute Nachricht für Barcelona ist, dass sie bis zum Rückspiel einige ihrer besten Spieler zurückgebildet haben sollten, die im gestrigen Spiel fehlten: Pedri, Raphinha und Marcus Rashford verpassten alle das Spiel im Metropolitano-Stadion.
Rückspiel der Copa del Rey Halbfinale:
- Barcelona gegen Atlético de Madrid: Dienstag, 3. März, 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Real Sociedad vs. Athletic Club: Mittwoch, 4. März, noch bekannt
Das Copa-del-Rey-Finale wird im April im Cartuja-Stadion in Sevilla ausgetragen, ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, aber es soll etwa vom 18. bis 19. April stattfinden.
Hansi Flicks Barça hat in der letzten anderthalb Saison die Kunst des Comebacks gemeistert. Erst in der Saison 2025/26 hat Barcelona neun Spiele nach Rückstand gewonnen. Doch nie mit vier Gegentoren. Glaubst du, Barcelona hat irgendwelche Chancen, das Ergebnis umzudrehen?