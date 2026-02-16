Barcelona bleibt offiziell bis 2032 im Formel-1-Kalender, allerdings nur alle zwei Jahre

HQ

Die Formel 1 bleibt bis 2032 in Barcelona, trotz der Aufnahme von Madrid als neuer Austragungsort für den Großen Preis von Spanien, der ab September 2026 beginnt. Allerdings wechselt er sich mit dem Großen Preis von Belgien ab und findet nur in geraden Jahren statt: 2028, 2030 und 2032.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló veranstaltet seit 1991 jedes Jahr den Großen Preis von Spanien (wobei Nigel Mansell im ersten Jahr gewann). In den letzten Jahren wurden sie von Lewis Hamilton (2017–2021), Max Verstappen (2016, 2022–2024) und Oscar Piastri im Jahr 2025 gewonnen.

Ab 2026 wird der offizielle Große Preis von Spanien nach Madrid verlegt, aber der Vertrag zwischen der Formel-1-Leitung und dem Montmeló Circuit und dem Stadtrat von Barcelona blieb bis 2026, wobei das Rennen seinen Namen in GP de Barcelona-Katalonien änderte und vom 12. bis 14. Juni 2026 stattfand. Heute wurde eine Vertragsverlängerung angekündigt, allerdings in alternierenden Jahren.

In den nächsten sechs Jahren wird dieser Platz im F1-Kalender zwischen Barcelona und Spa-Francorchamps in Belgien abwechseln. Der Große Preis von Belgien findet 2027, 2029 und 2031 statt, und der Große Preis von Barcelona 2028, 2030 und 2032. Madrid wird jedes Jahr von 2026 bis 2035 den Großen Preis von Spanien ausrichten.

Die Rotation von Barcelona und Spa-Francorchamps ist nicht die einzige jüngste Änderung auf der F1-Karte, denn der Portimão-Kurs in Portugal, der in den Covid-19-Saisons 2020 und 2021 vertreten war, wird 2027 und 2028 aufgenommen und ersetzt den Großen Preis der Niederlande, der 2026 zuletzt stattfinden sollte.