Barças Raphinha sagt, dass "Regeln anders sind, wenn sie zu deinen Gunsten oder gegen dich sind"

Barça-Stürmer Raphinha hat nach der 1:2-Niederlage am Montag gegen Girona in der LaLiga geschrieben, dass die Regeln "anders sind, wenn sie zu Ihren Gunsten oder gegen Sie sind", nachdem ein Foul an Jules Koundé vom Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde und der VAR nicht eingriff, was dazu geführt hätte, dass Gironas Tor aberkannt worden wäre.

"Nun, wir haben vieles zu verbessern, aber nicht nur wir. Es ist sehr kompliziert, wenn die Regeln anders sind, egal ob sie zu deinen Gunsten oder gegen dich sind, aber wenn wir gegen alle spielen müssen, um zu gewinnen, dann sei es so... Wir machen es. Visca el Barça sempre"

Barcelonas Trainer Hansi Flick sagte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, er wolle keine Ausreden finden und dass sie schlecht spielten, deutete aber an, dass alle zustimmten, dass Echeverri, der Spieler von Girona, tatsächlich ein Foul an Koundé begangen hatte. "Ihr habt es alle gesehen, es gibt keinen Grund, mehr zu sagen."

Die Niederlage, die zweite in Folge für Barcelona in allen Wettbewerben, führte dazu, dass sie die LaLiga-Führung um zwei Punkte an Real Madrid verloren. Barcelonas nächstes Ligaspiel findet am Sonntag um 16:15 Uhr MET gegen Levante statt, Real Madrid trifft am Samstag um 18:30 Uhr MET als Gast auf Osasuna.