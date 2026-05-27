Barça-Legende Alexia Putellas verließ den Verein am Saisonende

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Alexia Putellas hat angekündigt, dass sie den FC Barcelona am Ende der Saison verlassen wird, nachdem sie 14 Saisons beim katalanischen Verein verbracht hatte, wo sie weithin als beste Spielerin der Welt galt.

Unter den 38 Trophäen, die sie seit ihrem Wechsel 2012 von Levante gewonnen hat, sind 4 Champions-League-Titel, 10 Ligen und 10 Queen's Cups, darunter in dieser Saison der Champions-League-Titel gegen Olympique Lyonnais. Sie ist mit 232 Toren in 507 Einsätzen die beste Torschützin aller Zeiten, wird aber nicht die am längsten spielende Spielerin im Frauenkader sein, nach Melanie Serrano, die 516 Spiele bestritt.

Putellas gewann außerdem zweimal in Folge den Ballon d'Or, 2021 und 2022, sowie FIFA The Best und weitere Einzeltrophäen und war natürlich Teil der Nationalmannschaft, die 2023 die Weltmeisterschaft gewann. Putellas wird weiterhin anderswo spielen, sagte aber, dass "sie culé geboren wurde und culé sterben wird".