Frauen Barça peilt drittes Triple gegen Arsenal im Champions-League-Finale an

Der FC Barcelona hat erneut das Finale des höchsten Klubwettbewerbs erreicht, das sechste in den letzten sieben Jahren, fünf Mal in Folge. Mit einem Sieg können sie die vierte Champions League in der Geschichte des Frauenfußballs von Barça gewinnen, die dritte in Folge. Aber sie werden auf Arsenal treffen, das es ihnen nicht leicht machen wird. In der Saison 2006/07 gewannen sie bereits eines, das einzige Finale, das sie erreichten. Das Spiel wird am Samstag, den 24. Mai um 18:00 Uhr MESZ im Estadio José Alvalade in Lissabon ausgetragen.

Barça hat eine weitere hervorragende Saison hinter sich, mit dem möglichen dritten Triple in fünf Jahren. Außerdem würden sie mit einem Sieg mit Eintracht Frankfurt gleichziehen, die mit vier Kontinentalpokalen an zweiter Stelle hinter Olympique Lyonnais mit acht Pokalen stehen. Um ihre Dominanz weiter zu demonstrieren, haben sie in Spanien sechs Meistertitel in Folge gewonnen.

Arsenal befindet sich nicht im selben Sweet Spot wie Barça. In der FA Women's Super League verloren sie mit zwölf Punkten Vorsprung gegen Chelsea. Seit der Saison 2018/19, als sie ihren dritten Meistertitel gewannen, haben sie die Liga nicht mehr gewonnen. Sie sind mit vierzehn Pokalen die erfolgreichsten im FA Cup der Frauen, haben ihn aber seit 2016 nicht mehr gewonnen.

Wird das Gesetz des Ex erfüllt werden?

Die Protagonistin des Finales wird Mariona Caldentey sein, eine ehemalige Blaugrana-Spielerin, die den Verein im vergangenen Sommer verließ, um sich Arsenal anzuschließen. Sie hat sich recht gut geschlagen, wurde in der englischen Liga zur Spielerin der Saison gewählt und hat bewiesen, dass sie sich schnell an die neue Liga angepasst hat. " Ich bin gekommen, um zu zeigen, dass es eine Mariona außerhalb von Barça gibt, die in der Lage ist, gute Leistungen zu erbringen und guten Fußball zu spielen." Obwohl sie bereits gesagt hat, dass sie aus Respekt vor ihren ehemaligen Teamkolleginnen nicht feiern wird, wenn sie im Finale trifft.

Einige Barça-Spieler werden auch mit Laia Codina wiedervereint sein, einer Barça-Jugendspielerin, die 2023 nach England ging und einen wichtigen Anteil an Barcelonas Erfolgen hatte.

