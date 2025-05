Barça feiert LaLiga trotz Niederlage

HQ

Mit nur noch einem Spiel in der spanischen Liga steht der FC Barcelona bereits als Meister fest. Am vergangenen Freitag haben sie die rúa gemacht, um mit ihren Fans in den Straßen von Barcelona zu feiern, aber das letzte Spiel der Saison (und vielleicht im Allgemeinen mit der in einigen Monaten geplanten Rückkehr ins Camp Nou) im Estadi Lluís Companys zu nutzen, um nach dem Ende des Spiels zu feiern. Obwohl das Spiel mit einer 2:3-Niederlage gegen Villareal nicht so endete, wie alle es erwartet hatten, gibt es niemanden mehr, der dem Team von Culer den Titel entreißen kann.

Mit der Hymne zum 125-jährigen Jubiläum, L'escut al pit, wurde die Meistertrophäe vom Präsidenten des RFEF, Rafael Louzán, übergeben und von Kapitän Marc-André Ter Stegen entgegengenommen. Einer der berührendsten Momente der Feierlichkeiten war die Erwähnung von Dr. Carles Miñarro, der vor einigen Monaten verstorben ist. Die Spieler nutzten die Gelegenheit, um den Fans unter Musik, Gelächter und viel Blaugrana die drei nationalen Titel Supercopa, Copa del Rey und La Liga EA Sports zu präsentieren.

Nach der Feier im Mittelkreis des Montjuïc drehten die Spieler eine Ehrenrunde rund um das Stadion und teilten den Moment mit den fast 50.000 Fans.

Damit endet eine denkwürdige Saison für die Culer-Fans, mit einem nationalen Triple und dem großen Wunsch, weiterhin Titel zu gewinnen, wie Hansi Flick und Lamine Yamal erwähnten.