Barbie überschreitet eine halbe Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen

Barbie ist weiterhin erfolgreich an den Kinokassen. Der Erfolgsfilm hat nun weltweit die Marke von einer halben Milliarde Dollar überschritten, weniger als eine Woche nach seiner Premiere. Wie Deadline berichtet, hat Barbie weltweit 528,6 Millionen US-Dollar eingespielt, davon fast 300 Millionen US-Dollar auf dem internationalen (d.h. nicht auf dem US-amerikanischen) Markt.

Dieser Erfolg bedeutet, dass Barbie bereits der sechstumsatzstärkste Film des Jahres 2023 ist, und er jagt auch Spider-Man: Across the Spider-Verse und Fast X, die derzeit den fünften bzw. vierten Platz belegen.

Analysten scheinen vorherzusagen, dass Barbie auch an den Kinokassen ein großes zweites Wochenende haben wird, vor allem, wenn man bedenkt, dass an diesem Wochenende keine großen Blockbuster debütieren, was bedeutet, dass wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich einen weiteren großen Sprung erwarten können.

Was Oppenheimer betrifft, so hat der Film weltweit 265 Millionen US-Dollar eingespielt, knapp die Hälfte dessen, was Barbie eingespielt hat, und nähert sich immer mehr Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, was sich jetzt weltweit auf 378 Millionen US-Dollar beläuft.