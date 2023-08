Barbie steigt weltweit auf über 1 Milliarde Dollar

HQ

Es wurde schnell klar, dass Barbie ein großer Erfolg an den Kinokassen werden würde, also dauerte es nicht lange, bis die Leute anfingen, darüber zu sprechen, wie lange es dauern würde - und nicht, ob es dauern würde - den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar zu überschreiten. Die Antwort lautet: siebzehn Tage.

Deadline, Variety und andere amerikanische Medien, die Zugang zu den Zahlen haben, haben enthüllt, dass Barbie weltweit mehr als 1,03 Milliarden Dollar verdient hat. Das ist neun Tage schneller als der erste Film, der diesen Meilenstein in diesem Jahr erreicht hat: The Super Mario Bros. Movie. Warner Bros. bettelt Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling und die Crew definitiv an, eine Fortsetzung und ein Spin-off zu machen und das Barbie-Vers jetzt allgemein fortzusetzen, aber was denkst du? Würdest du gerne einen Barbie 2 sehen oder ist das eine Prämisse, die nur für einen Film geeignet ist?