Barbie kann ab nächster Woche auf Max gestreamt werden

Wir nähern uns drei Monaten, seit die rekordbrechende Barbie digital verfügbar wurde, aber viele ziehen es vor, auf Filme zu warten, um einem Streaming-Dienst beizutreten, bevor sie sie zu Hause ansehen. Das macht die Neuigkeiten des heutigen Abends ziemlich groß.

Warner Bros. hat uns einen Trailer gegeben, der enthüllt, dass Barbie am 15. Dezember zum Streaming-Dienst Max kommen wird, was bedeutet, dass wir es ab Freitag nächster Woche auf HBO Max sehen können. Diese Version wird die amerikanische Gebärdensprache enthalten, so dass noch mehr Menschen in den Genuss dieses lustigen und überraschend zum Nachdenken anregenden Films kommen können.