Barbie ist jetzt der größte Film des Jahres

HQ

Greta Gerwig, Margot Robbie und Ryan Gosling zermalmen es und haben nun den bisherigen Rekord von The Super Mario Bros. Movie pulverisiert. Barbie ist nun offiziell die größte Veröffentlichung des Jahres und hat es geschafft, weltweit beeindruckende 1,38 Milliarden US-Dollar einzuspielen. Fast die Hälfte dieser Einnahmen entfiel auf das Inland, und allein im Juli war der Film vier Wochen in Folge der unangefochtene Spitzenreiter an den Kinokassen.

Aber das ist noch nicht alles. Barbie rühmt sich auch, der erfolgreichste Film zu sein, bei dem jemals eine Frau Regie geführt hat. Er ist nicht nur der 15. umsatzstärkste Film der Geschichte, sondern auch der größte Film von Warner Bros. aller Zeiten. Ein Rekord, der zuvor von Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 gehalten wurde. Eine absolut fantastische und unerwartete Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt für Mattel, das nun in der Spielzeugkiste nach dem nächsten Erfolg tastet.

Was glaubst du, wird der nächste große Erfolg von Mattel sein, und wie lange müssen wir warten, bis Barbie 2 angekündigt wird?

Danke, Variety.