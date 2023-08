Barbie ist der erfolgreichste Film von Warner Bros.

HQ

Das Phänomen Pink ist nicht aufzuhalten Barbie. Die Erfolgsgeschichte kennt keine Grenzen und der Film ist nicht nur auf dem besten Weg, der größte des Jahres zu werden, sondern hat es auch geschafft, als erfolgreichster Film von Warner Bros. aller Zeiten zu gelten. Die letzte Hürde an die Spitze, Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, wurde an diesem Wochenende überwunden und Greta Gerwigs Film hat es nun geschafft, unglaubliche 1,34 Milliarden Dollar an den Kinokassen einzuspielen.

Ein großer Spaß für alle Beteiligten, und erwähnenswert ist auch Oppenheimer, der ebenfalls weiter hart arbeitet. Nolans bombastischer Film nähert sich 800 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen, was für diese Art von Drama bemerkenswert ist. Nun wartet die Premiere in China, die wiederum Nolan und Oppenheimer noch mehr Geld einbringen wird.

