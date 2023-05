Barbie geht im neuen Trailer ins Gefängnis

HQ

Wir haben bereits einiges von Greta Gerwigs kommendem Barbie-Film gesehen, und diese Szenen haben vielleicht einigen von euch den Eindruck vermittelt, dass Margot Robbie und Ryan Gosling die meiste Zeit in einer sehr rosafarbenen und glücklichen Welt verbringen werden. Das ist nicht der Fall.

Der heutige Barbie-Trailer zeigt, wie die Titelfigur von einem extrem glücklichen und fröhlichen Camper zu einer plötzlichen existenziellen Krise wird. Dies führt sie zu einem Matrix-Moment, in dem sie sich entscheiden muss, ob sie weiß, was wirklich vor sich geht, oder ob sie ihr glückseliges Leben in der Puppenwelt fortsetzen möchte. Nun, nach einigem Hin und Her geht sie in die reale Welt - auch bekannt als unsere. Sagen wir einfach, das Leben ist hier nicht so plastisch oder fantastisch...