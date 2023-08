Barbie expandiert zu IMAX, größter Film des Jahres wird größer

HQ

Der Erfolg hält an und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Barbie der mit Abstand größte und erfolgreichste Film des Jahres ist. Ein Titel, den es dem vorherigen Titelträger, dem Kinderfilm The Super Mario Bros. Movie, entrissen hat, und natürlich zögert Warner Bros. nicht, aus der Situation Kapital zu schlagen, auf alle möglichen und unmöglichen Arten.

So, jetzt wird es für Barbie ein paar zusätzliche Wochen in den Kinos geben, aber in einem größeren Format. Ja, ab dem 22. September wird der größte Film des Jahres auf den größten Leinwänden in IMAX laufen. Dies wird hauptsächlich in den USA geschehen und leider werden nicht viele internationale Märkte die Behandlung erhalten, was für die Fans des Films etwas traurig ist.

Gerwig selbst kommentierte die Nachricht gegenüber Entertainment Weekly und sagte, dass das Team die neuen Vorführungen mit frischem Material und Szenen gefüllt hat.

"Wir haben Barbie für die große Leinwand gemacht, daher ist es ein Nervenkitzel, ihn auf IMAX, der größten Leinwand von allen, bringen zu können", fügte der Regisseur hinzu. "Und als besonderen Dank an die Barbie-Fans freuen wir uns, ein wenig mehr von der unglaublichen Arbeit unserer Besetzung und Crew zu teilen, indem wir spezielles neues Filmmaterial hinzufügen, von dem wir hoffen, dass es dem Publikum gefallen wird."

Möchtest du Barbie in IMAX sehen?