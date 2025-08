Barbie bringt im Oktober das Reitabenteuer Horse Trails auf PC und Konsolen

Outright Games hat ein weiteres familienfreundliches Videospiel, das diesen Herbst auf den Markt kommen wird. Nach den jüngsten Ankündigungen von NBA Bounce, Gabby's Dollhouse und Chicken Run wird sich der Publisher im nächsten Spiel mit Mattel zusammentun, um ein neues und funkelndes Abenteuer mit Barbie zu erleben.

Dieses Spiel, bekannt als Barbie Horse Trails, ist ziemlich genau das, wonach es sich anhört, denn es ist ein Einzelspieler-Open-World-Abenteuer, bei dem es darum geht, in die Fußstapfen eines Barbie zu treten, um die weitere Canterbury Trails Park zu erkunden, alles auf dem Rücken eines Pferdes, alles entwickelt von PHL Collective.

Das Spiel bietet zwei spielbare Optionen, entweder Barbie "Brooklyn" Roberts oder Barbie "Malibu" Roberts, und die beiden Optionen reiten auf einem Pony namens Lucky, das gesteuert und durch die Welt geführt werden kann, um von der Natur inspirierte Quests zu finden und abzuschließen und lange verborgene Schätze zu entdecken.

Die Idee ist, dass die Barbies Junior Rangers-in-Training in der Abteilung Park Rangers wird, die von Ken s Tante Lady Carson geleitet wird. Während des Abenteuers, das die Barbies durch die verschiedenen Biome führt, um mehr über das Ökosystem und die Umwelt zu erfahren, können wir auch erwarten, auf verschiedene bekannte Gesichter wie Ken, Teresa, Nikki und Daisy zu treffen. Hinzu kommt die Möglichkeit, sich durch Pferdepflegeaktivitäten mit demLucky Pferd zu verbinden, deinen Stil durch die Anpassung des Outfits auszudrücken, Geheimnisse an der Seite von Dr. Potts zu lösen und die Gefangennahme im Spiel zu nutzen, um deine Reise zu dokumentieren.

Nachdem all dies geplant ist, ist es das Ziel, Barbie Horse Trails auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Switch 1 am 10. Oktober zu veröffentlichen. Schauen Sie sich unten ein paar Bilder des Spiels an.