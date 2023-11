Barbenheimer wird Realität

HQ

Nichts konnte die vereinte Kraft von Barbie und Oppenheimer übertreffen, als sie beide vor ein paar Monaten hintereinander in die Kinos gingen und das Haus putzten. Das Phänomen erhielt den Spitznamen Barbenheimer und nun sieht es so aus, als ob tatsächlich ein Film darauf basieren wird, von niemand geringerem als Charles Band. Der König des B-Movies, der im Gespräch mit The Hollywood Reporter Folgendes zu sagen hatte:

"Es ist auch eine Gelegenheit, Spaß mit der bizarren Verbindung dieser beiden Filme und der Kombination aus Barbies Vibe und der Dunkelheit von Oppenheimer zu haben. Wenn man das miteinander vermischt, hat man so eine Gelegenheit für schwarzen Humor."

Wenn Sie also Lust auf D-Körbchen und Atombomben haben, wie es der Slogan des Films verspricht, und sich des Unsinns bewusst sind, den Charles Band normalerweise produziert, könnte dies einen Blick wert sein.

Sind Sie hungrig auf Barbenheimer?