Barbenheimer trug dazu bei, dass die britischen Kinokassen im Jahr 2023 die Marke von 1 Milliarde Pfund überschritten haben

HQ

Der immense Erfolg von Barbenheimer im vergangenen Jahr verhalf den britischen Kinokassen zu Höhen, die seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr erreicht wurden.

Die von Comscore veröffentlichten Zahlen haben gezeigt, dass das Gesamtbrutto an den britischen Kinokassen im Jahr 2023 1,3 Milliarden Pfund betrug, was einem Anstieg von 8,3 im Vergleich zu 2022 entspricht. Dies liegt jedoch immer noch unter den Zahlen vor der Pandemie, da die britischen Kinokassen vor dem Ausbruch der Pandemie fünf Jahre in Folge die Gesamtzahl von 2023 übertrafen.

Barbie führte dieses Wiederaufleben an den Kinokassen an und spielte in Großbritannien und Irland 95,5 Millionen Pfund ein. Es folgten Oppenheimer auf dem zweiten Platz mit 75 Millionen Pfund und The Super Mario Bros. auf dem dritten Platz mit 70 Millionen Pfund. Beeindruckend ist, dass Wonka mit 49,2 Millionen Pfund den vierten Platz belegte, obwohl er erst im Dezember veröffentlicht wurde.

Da große Blockbuster wie Dune: Part Two, Inside Out 2, Joker: Folie à Deux und Gladiator 2 alle für 2024 geplant sind, wird nur die Zeit zeigen, ob dieser Erfolg anhalten kann.

Danke, The Hollywood Reporter.