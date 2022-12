Barack Obama liebt Top Gun: Maverick genauso wie alle anderen

HQ

HQ

Während es so aussieht, als hätte sich so ziemlich jeder auf diesem Planeten in den neuen Top Gun-Film Maverick verliebt, könnte man davon ausgehen, dass Menschen mit mehr praktischer Erfahrung in der Planung streng geheimer Operationen Meinungen haben würden. Aber es scheint, als ob dies vielleicht doch nicht der Fall ist.

Während der Weihnachtsferien twitterte der ehemalige Präsident Barack Obama eine Liste seiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2023, wobei Tom Cruises neuestes Abenteuer einen der Plätze eroberte. Andere Filme, die der Ex-POTUS wirklich mochte, waren The Woman King, The Good Boss und Emily the Criminal.

Was halten Sie von Obamas Geschmack, wenn es um Filme geht?