Bär beim Angriff auf Mann in Japan auf CCTV-Aufnahmen erwischt

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Bärenangriffe bleiben in Japan ein Problem, da CCTV-Aufnahmen zeigen, wie ein Mann von einem Schwarzbären zu Boden geworfen wird, woraufhin vier weitere Menschen verletzt wurden. Das Filmmaterial zeigt den Mann, der derzeit unbenannt ist, wie er vor einem Stahlwerk in der Präfektur Fukushima verfolgt wird.

Der Bär folgt dem Mann einige Sekunden, bevor er ihn auffängt und zu Boden bringt. Dann fährt er erschrocken von einem Autofahrer wieder weg und setzt seinen Weg fort. Sky News berichtet, dass der Bär vier Menschen verletzte, bevor er von einer kleinen Menschenmenge vertrieben wurde.

Bärenangriffe sind in Japan ein Problem, so das Umweltministerium des Landes, das allein im Jahr 2025 mehr als 230 Angriffe gab, bei denen 13 Menschen getötet wurden.