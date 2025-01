Im Jahr 2023 debütierte Netflix mit einem biografischen Drama, das sich auf das Leben des in Burnley ansässigen Unternehmers Dave Fishwick und die erstaunliche Geschichte konzentrierte, wie er allen Widrigkeiten trotzte und die etablierte Ordnung durcheinanderbrachte, indem er eine Gemeinschaftsbank im Vereinigten Königreich gründete. Dieser Film wurde sofort ein Hit und fesselte und verzauberte Zuschauer in ganz Großbritannien mit seiner mühelos liebenswerten David-gegen-Goliath-Inszenierung. Während diese eigenständige Geschichte für viele ausgereicht hätte, lief der Film so gut, dass Netflix tatsächlich grünes Licht für eine Fortsetzung gab, einen Film, der sich weiter an das bemerkenswerte Leben von Dave anpasste und in ihn eintauchte.

Dieser Film, Bank of Dave 2: The Loan Ranger, feierte kürzlich sein Debüt auf dem Streamer, und jetzt fragst du dich vielleicht, ob du ihn auf deine Watchlist setzen solltest. Ich kann Ihnen sofort sagen, dass Sie wie beim Vorgänger nicht enttäuscht sein werden, wenn Sie leichte, herzerwärmende und unglaublich charmante Unterhaltung genießen, auch wenn etwas von diesem Charme für diesen zweiten Ausflug nachgelassen hat.

Während es im ersten Film nur darum ging, wie Dave die Widrigkeiten und die überwältigende britische Finanzoligarchie überwindet, sucht er im zweiten Film Gerechtigkeit für diejenigen, die von Zahltagkreditgebern betroffen sind. Aufgrund des Mangels an Richtlinien, die kontrollieren, wie diese Unternehmen arbeiten und Geschäfte tätigen, erkennt Dave, dass sie Kreditgeber in Geschäfte verwickelt haben, bei denen sie Wucherzinsen zahlen müssen, und so startet er eine bewundernswerte Kampagne, um dies zu stoppen und so viele von ihnen wie möglich aus dem Vereinigten Königreich zu verbannen. Es ist eine Geschichte und Erzählung, hinter der man nicht stehen kann, und die Besetzung leistet solide Arbeit, indem sie sympathische Charaktere liefert, hinter denen man stehen kann, aber es fehlt in einem wichtigen Bereich: einem guten Bösewicht.

Der wichtigste "Bösewicht" wird dieses Mal von Rob Delaneys Carlo Mancini definiert, dem Chef eines der größten Zahltagkreditgeber. Während Delaney die Rolle dieses herzlosen und apathischen Kredithais auf einem feinen Niveau spielt, da er in New York lebt und Dave und die Gang in Burnley ansässig sind, ist es eine ganz andere und weniger effektive Bösewicht-Dynamik als das, was wir im ersten Film gesehen haben, wo Hugh Bonneville einen großartigen Job gemacht hat, indem er eine Person geschaffen hat, mit der man sich besser identifizieren kann, auf die man seine Abneigung lenken kann. Genau diese Natur, keinen großen Antagonisten zu liefern, wird auch durch den Mangel an überzeugenden "Leutnants" in Mancinis Armee untermauert, da Dave die meiste Zeit damit verbringt, den guten Kampf gegen die etablierte Ordnung erneut zu führen, was für eine Fortsetzung beim zweiten Mal nicht ganz so gut ankommt.

Aber Rory Kinnear ist wieder einmal großartig als Dave und verkörpert einen Charakter, den man einfach nicht mögen kann. Chrissy Metz und Amit Shah arbeiten ebenfalls gut zusammen und tragen dazu bei, eine Besetzung zu verstärken, die für diesen Nachfolger das Charisma von Phoebe Dynevor und Joel Fry vermissen lässt.

Für eine kleine Fortsetzung, die offensichtlich nie den gleichen Blankoscheck erhalten hat, den viele teure Netflix-Produkte erhalten, gelingt Bank of Dave 2: The Loan Ranger. Es ist keine Steigerung gegenüber seinem Vorgänger und es gibt klare Stellen, an denen es dem Film mangelt, aber was er in Hülle und Fülle bietet, ist Emotion und Charme. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die kleine Person alle Widrigkeiten besiegt, und aus diesem Grund werden Sie auf Netflix nicht viele neue Optionen finden, bei denen Sie sich so einfach glücklich und warm ums Herz fühlen wie diese.