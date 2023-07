Banjo-Kazooie Entwickler glaubt nicht, dass es ein Publikum für ein neues Spiel gibt

HQ

Jeder, der immer noch auf mehr Banjo-Kazooie hofft, obwohl jahrelang nichts in Arbeit zu sein scheint, sollte wahrscheinlich anfangen, sein Vertrauen woanders zu setzen, da selbst die Entwickler der Serie nicht davon überzeugt sind, dass die Welt wirklich bereit für einen neuen Teil ist.

Im Gespräch mit VGC fügte der Komponist Grant Kirkhope auf die Frage nach einem dritten Banjo-Spiel hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass man ein Team mit dem Humor zusammenstellen müsste, den wir damals hatten, und das ist schwer zu replizieren", sagte er. "Ich denke, Rare wäre offen für jemanden, wenn er das richtige Team finden würde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Team existiert. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das Publikum da ist."

Wirklich niederschmetternd zu hören, aber wahrscheinlich sehr genau. Glücklicherweise ist der leitende Programmierer Chris Sutherland mehr daran interessiert, die Tür für mehr Banjo offen zu lassen.

"Ich hoffe, dass jemand etwas herausbringt... eine Art Fortsetzung oder "Next in Line"-Spiel. Zumindest vor einem Punkt, an dem ich mich noch daran erinnern kann, dass es den ersten gab! Aber hoffentlich früher."

Hast du immer noch Hoffnung, dass die Zukunft noch mehr Banjo-Kazooie bereithält?