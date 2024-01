Banishers: Ghosts of New Eden 's Geistergeschichte im neuen Trailer erklärt

HQ

Wenn der Entwickler eines Videospiels zufällig Don't Nod ist, können Sie sicher sein, dass Sie sich auf etwas Einzigartiges gefasst machen, und das kommende Banishers: Ghosts of New Eden scheint nicht anders zu sein. Es ist im Grunde ein Abenteuer über Geisterjäger, das in den frühen Jahren der amerikanischen Geschichte spielt.

In einem neuen Video erfahren wir mehr über die Geschichte dieses Abenteuers, das gleichermaßen spannend, beängstigend und berührend zu sein scheint. Schaut es euch unten an, um gut auf die Veröffentlichung am 13. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X vorbereitet zu sein.