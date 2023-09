Banishers: Ghosts of New Eden Impressionen: God of War mit einer übernatürlichen Wendung

HQ

Ich werde nicht lügen, ich wusste nicht wirklich, was ich von Banishers: Ghosts of New Eden erwarten sollte, bevor ich vor einem der leistungsstarken PC-Setups am Stand von Focus Entertainment hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom saß. Ich hatte von dem Spiel gehört und Teile des Gameplays gesehen, aber erst nach etwa fünf Minuten Spielzeit wurde mir klar, dass dies eines meiner am meisten erwarteten Spiele für den Rest des Jahres 2023 sein sollte. Ich sage das, denn wenn du Action-Adventure-Spiele magst, die letzten God of War-Titel geliebt hast und dich nach einem Titel gesehnt hast, in dem du Geister mit einer Muskete bekämpfen kannst (wie ich es getan habe), hat Banishers all das und mehr.

Banishers: Ghosts of New Eden versetzt die Spieler in die Rolle der Doppel-Protagonisten-Combo aus Red mac Raith und Antea Duarte, die sich alle in die Wildnis Nordamerikas des 17. Jahrhunderts wagen, um das Land von Gespenstern und Ghulen zu befreien, damit die Kolonisatoren in Frieden leben können. Es spielt aus der Third-Person-Perspektive und führt Sie durch eine Geschichte an einer Vielzahl von Orten, und innerhalb weniger Minuten des Spielens werden Sie den Einfluss spüren, den God of War auf diesen Titel hatte, da es auf die gleiche Weise fließt und sogar Rätselabschnitte und Erkundungsmöglichkeiten bietet, die dem ähneln, was Santa Monica Studio unglaublich populär gemacht.

Aber nur weil es diese klare Inspiration von God of War hat, heißt das nicht, dass Banishers ein herzloser Klon ist. Ganz im Gegenteil. Hier spielst du nicht nur als ein Charakter, sondern mit einer zweiten Person, die du manchmal befehligen kannst. Nein, du kannst nahtlos zwischen Red und Antea wechseln, die nach Anteas vorzeitigem Tod nun aneinander gebunden sind. Das bedeutet, dass du durch Reds mächtiges Waffenarsenal blättern kannst, seien es Nahkampfwaffen oder sogar eine Fernkampfmuskete, um die Monster, die die nordamerikanischen Wälder bewohnen, zu sprengen und niederzustrecken. Wenn du dann auf einen Feind triffst, der mit spektraler Energie mitschwingt, kann Antea in Aktion gerufen werden, um Bedrohungen zu schlagen und zu schwächen, damit Rot sie endlich zerstreuen kann. Es ist ein sehr gut verwaltetes System, das das Kampfgefühl fesselnd hält, was die Vielfalt der Gegnertypen und die Sammlung von Waffen, die Sie auswählen können, ebenfalls dazu beitragen, dies zu verbessern.

Die Erkundung wirkt wie die gleiche Art von Deal wie God of War. Du folgst hauptsächlich einer Kernerzählung, aber es gibt Zeiten, in denen du zusätzliche Aktivitäten unternehmen und dich abseits der ausgetretenen Pfade wagen musst, um zwischen Felsspalten zu rutschen, Kisten voller Beute zu entdecken und so weiter. Wie ich bereits sagte, geht es Banishers nicht darum, die Formel, die God of War wirklich auf den Punkt gebracht hat, neu zu erfinden, sondern nur darum, ihr eine eigene, einzigartige Note zu verleihen. Und das findet man in den gelegentlichen Rätselabschnitten, die über das ganze Spiel verteilt sind. Du wirst nicht die Aufgabe haben, die Umgebung drastisch zu manipulieren, aber du musst Anteas Kräfte nutzen, um Wege zu finden, um in der Wildnis voranzukommen und neue Gebiete zu erreichen.

Hinzu kommt der charakteristische Don't Nod-Charme tiefgründiger Dialoge. Im Laufe der Geschichte triffst du auf eine Reihe von NPCs, mit denen du sprechen kannst, um mehr über New Eden und die dort lebenden Menschen zu erfahren. Das Dialogsystem ist so konzipiert, dass Sie eine direkte Antwort von einer Person erhalten oder viel länger mit ihr sprechen können, wenn Sie dieses Niveau der Charakterentwicklung und des Weltenbaus genießen. Jede Entscheidung hat auch ein Gewicht, und Sie müssen Entscheidungen treffen, die sinnvoll sind und sich auf die Geschichte und die Menschen, die Sie treffen, auswirken. In diesem Sinne fühlt sich Banishers durch und durch wie ein Don't Nod-Spiel an, auch wenn das Gameplay an anderer Stelle eine andere Geschichte erzählt.

Es ist klar, dass Don't Nod eine sehr klare Vision für dieses Spiel hat, da sich alles an Banishers, das ich erleben durfte, wirklich gut durchdacht und detailliert anfühlte. Von übernatürlichen Geheimnissen über komplexe NPCs bis hin zu herausfordernden Bosskämpfen, die der Welt noch mehr Klarheit und Tiefe verleihen sollen, ist dies ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Es ist nicht bahnbrechend in seinem Design und es riecht im Gameplay-Sinne nach Vertrautheit, aber das Setting, die Geschichte und die Flüssigkeit der Kämpfe machen Banishers: Ghosts of New Eden zu einem meiner am meisten erwarteten Titel, der noch 2023 erscheinen wird.