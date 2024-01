Banishers: Ghosts of New Eden hat einen Fotomodus

HQ

Der Fotomodus in AAA-Titeln ist in den letzten Jahren zu einer Art Standard geworden, wobei insbesondere Sony zur Entwicklung beigetragen hat, indem es ihn in praktisch allen seinen Titeln anbietet. Auch kleinere Spiele bieten heutzutage in der Regel einen Fotomodus an, und jetzt wurde ein weiterer bestätigt.

Über X kündigt Don't Nod an, dass ihr kommendes übernatürliches Action-Rollenspiel Banishers: Ghosts of New Eden einen Fotomodus hat, etwas, das sich viele Spieler gewünscht haben. Dadurch wird es möglich sein, wirklich schöne Bilder von dem scheinbar schönen Abenteuer zu machen, das am 13. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird.