Banishers: Ghosts of New Eden gibt uns einen neuen Blick auf seine Einstellungen

Banishers: Ghosts of New Eden hat das titelgebende Land New Eden in einem kurzen neuen Trailer vorgestellt. Die amerikanische Kolonie wurde erst Jahrzehnte vor den Ereignissen des Spiels besiedelt, die im Jahr 1695 stattfinden.

Es ist eine kalte, raue Region voller Berge, Sümpfe, Flüsse und Wälder, die du alle im Trailer unten sehen kannst. Außerdem gibt es ein wenig mehr Details darüber, warum New Eden ein so wichtiger Teil der Handlung des Spiels ist.

Der Schleier - die Brücke zwischen den Lebenden und den Toten - ist in dieser Region eher dünn, was bedeutet, dass Geister von der anderen Seite eindringen können. Außerdem fegt ein Fluch über das Land von New Eden, etwas, mit dem wir uns wahrscheinlich auseinandersetzen müssen, wenn das Spiel im nächsten Februar erscheint.