Banishers: Ghost of New Eden behält sein Veröffentlichungsdatum bis 2023 bei

HQ

Normalerweise assoziieren wir Don't Nod nicht mit Titeln, bei denen Action im Mittelpunkt ihres Gameplays steht, aber genau das werden sie dieses Jahr erforschen, wenn sie Banishers: Ghost of New Eden veröffentlichen.

Während wir letztes Jahr bei der Gala der Game Awards einen ersten Blick auf den Titel werfen konnten, hat uns das Studio jetzt einen neuen Blick auf das Gameplay, die Steuerung und den Übergang zwischen den beiden Hauptfiguren (einem Mann und seiner geisterähnlichen Frau) sowie einem Entscheidungssystem und ein wenig Kampf gegeben, der in der Bewegung an den Kampf der Hexer in The Witcher erinnert.

Banishers: Ghosts of New Eden wird später in diesem Jahr 2023 erscheinen, zu einem noch festzulegenden Datum