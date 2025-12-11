Bangladesch entscheidet sich für Eurofighter als erste Wahl eines westlichen Kampfflugzeugs

HQ

Bangladesch hat einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung seiner Luftwaffe unternommen, indem es eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um den Kauf von Eurofighter Typhoon-Jets zu verhandeln und damit möglicherweise die erste Nation außerhalb Europas und des Nahen Ostens zu werden, die das Flugzeug einsetzt. Die Luftwaffe von Bangladesch bestätigte, dass sie formelle Gespräche mit Italiens Leonardo aufnehmen wird, der die Marketingkampagne für Eurofighter im Land leitet.

Obwohl die endgültige Anzahl der Flugzeuge noch nicht feststeht, deuten lokale Berichte darauf hin, dass Bangladesch bis zu 16 Taifune anstreben könnte. Die LOI wurde im Hauptquartier der Luftwaffe in Anwesenheit von Air Chief Marshal Hasan Mahmood Khan und dem italienischen Botschafter Antonio Alessandro unterzeichnet und markierte einen bemerkenswerten Meilenstein im Wandel Dhakas hin zur westlichen Verteidigungstechnologie.

Bangladeschs bisher größter westlicher Jagdflugzeug-Erwerb

Falls abgeschlossen, würde der Kauf Bangladeschs bisher größte westliche Jagdflugzeuganschaffung darstellen und direkt mit Chinas J-10C konkurrieren, einem weiteren in Betracht gezogenen Anwärter. Anfang dieses Jahres besuchten bangladeschische Piloten Leonardos Einrichtung in Turin, um den Eurofighter zu testen, was großes Interesse und Schwung für das Programm signalisierte.

Bangladesch betreibt bereits von Leonardo gebaute AW109- und AW139-Hubschrauber, was beiden Seiten eine etablierte industrielle Beziehung verleiht. Leonardo strebt außerdem den Verkauf von Eurofightern auf den Philippinen und in Polen an, als Teil einer umfassenderen Initiative, die globale Präsenz des Flugzeugs auszubauen. Mit bisher 769 bestellten Jets und zehn Nationen, die derzeit den Typhoon fliegen, scheint Bangladesch nun bereit, sich dieser Liste anzuschließen, vorbehaltlich erfolgreicher Verhandlungen.