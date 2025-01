Bandai Namo eröffnet einen offiziellen Store in New York Besuchen Sie unbedingt das Japan Village, wenn Sie das nächste Mal in den USA sind.

HQ Für diejenigen, die New York City besuchen, gibt es natürlich unzählige riesige Videospielläden zu besuchen, nicht zuletzt einen wirklich schönen offiziellen Nintendo-Shop, der am Rockefeller Plaza 10 nicht verpasst werden sollte. Nun wird bekannt gegeben, dass ein weiterer spannender offizieller Spieleladen eines japanischen Giganten auf dem Weg ist. Bandai Namco hat bestätigt, dass sie am 28. Februar die Türen zum Bandai Namco Cross Store öffnen werden, der sich im Japan Village (Brooklyn) befindet. Sie werden "hochwertige Produkte mit japanischen Schriftzeichen verkaufen, von Figuren bis hin zu Alltagsgegenständen, mit einer Auswahl, die nur ein offizielles Geschäft bieten kann" und versprechen auch, "Unterrichtsstunden und Veranstaltungen für Kartenspiele zu veranstalten, was es zu mehr als nur einer Einzelhandelseinrichtung macht". Vielleicht etwas, das Sie für eine zukünftige Reise in die Vereinigten Staaten in Betracht ziehen sollten? Bandai Namco