Bandai Namco zufrieden mit Rezeption von Scarlet Nexus, eine Fortsetzung ist aber noch nicht sicher

Inverse sprach kürzlich mit den beiden Entwicklern Keita Iizuka (Producer) und Kenji Anabuki (Game Director) von Bandai Namco über das Cyberpunk-Rollenspiel Scarlet Nexus, das letztes Jahr auf PC und Konsolen veröffentlicht wurde. Das Interview deckt zum einen den Bereich Rezeption und zum anderen die Möglichkeit einer Fortsetzung ab.

Laut dem Produzenten haben die Fans sehr positiv auf das Spiel reagiert, da viele Nutzer mit dem Kampfsystem, der zweigeteilten Handlung und den Charakteren zufrieden gewesen seien. Iizuka glaubt, dass das unter anderem auf die Erfahrung zurückzuführen sei, das sich sein Team durch die Arbeiten an der Tales-of-Serie angeeignet habe. Gleichzeitig bedauert der Manager, Scarlet Nexus erst nach der Veröffentlichung mit Updates versehen zu haben, die weitere Zugangsoptionen und Quality-of-Life-Verbesserungen einführten. Solche Angebote möchte Iizuka bei seinen nächsten Projekten direkt zum Start bereitstellen.

Der Manager hebt hervor, dass die Integration von Scarlet Nexus in Microsofts kostenpflichtige Online-Mitgliedschaft "Xbox Game Pass" die Verbreitung des Rollenspiels positiv beeinflusste. Die Werbung aber auch die gesunkene Einstiegshürde haben viele Spieler auf den Titel aufmerksam gemacht und insbesondere dabei geholfen, die digitalen Verkäufe von Zusatzinhalten zu steigern.

Der Publisher hat bislang noch keine Fortsetzung zu Scarlet Nexus angekündigt, doch die Entwickler haben bereits in früheren Interviews deutlich gemacht, dass sie mit ihrem Projekt eine neue Serie starten möchten. Anabuki hat auch bereits einige Ideen für ein mögliches Sequel:

„Wenn eine Fortsetzung entsteht, dann würde ich persönlich das Thema der Superkräfte in Bereichen untersuchen wollen, die nicht nur mit den Kämpfen zusammenhängen. Möglicherweise können wir die Welt und die Schauplätze der Geschichte so anordnen, dass sie einem reiferen Publikum gerecht werden. [Beispielsweise] indem wir Themen wie die Gefahren ergründen, die mit der Beherrschung oder der Verwendung solcher Superkräfte einhergehen."

Der Game Director hält noch einmal fest, dass eine Fortsetzung momentan noch nicht diskutiert werde. Ob ein zweites Scarlet Nexus an die Ereignisse aus dem Original anknüpfen oder eine andere Handlung im gleichen Universum verfolgen könnte, ist deshalb noch ungewiss. Anabuki weiß aber bereits, dass er die Präsentation der Zwischensequenzen weiter verbessern möchte. Und am liebsten würde er dafür sorgen wollen, dass möglichst viele Spieler auf unterschiedlichen Plattformen in der Lage sind, die Arbeit seines Teams zu erleben.