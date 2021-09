Bandai Namco zögert ausstehende DLCs von Sword Art Online: Alicization Lycoris weiter hinaus

HQ

Vor fast genau einem Jahr hat Bandai Namco auf der Tokyo Game Show 2020 DLC-Pläne für Sword Art Online: Alicization Lycoris angekündigt, die noch immer nicht richtig Gestalt angenommen haben. Die beiden Entwickler Yosuke Futami (Producer) und der Assiatant Producer Keishu Minami entschuldigten sich heute für die Verzögerung der ausstehenden Inhalte und erklärten die Situation.

Bislang sind vier von insgesamt acht geplanten, kostenlosen DLC-Quests der Reihe "Ancient Apostles" ausgeliefert worden. Da sich die Entwicklung eines einzelnen Zusatzszenarios als überaus zeitintensiv gestalte, so der Producer, hat sich das Team von Bandai Namco dazu entschieden, die vier noch fehlenden Missionen am Stück zu veröffentlichen. Inhaltlich sollen Fans angeblich keine Schnitte am ursprünglich geplanten Umfang erwarten müssen, doch sie werden gebeten, sich noch etwas zu gedulden. Zwei Abenteuer mit Asuna und Ronie/Ronye Arabel in den Hauptrollen seien wohl bereits sehr weit fortgeschritten, doch die verbleibenden beiden Bonusepisoden müssen noch finalisiert werden.

Davon abgesehen stehen anscheinend noch zwei vollwertige Add-Ons für Sword Art Online: Alicization Lycoris auf dem Plan. Futami beschreibt, dass das kostenpflichtige DLC #1, "Blooming to Forget-Me-Not" (im Original heißt das "Mysotis"), bereits so gut wie abgeschlossen sei. Anscheinend finden derzeit die letzten internen Tests statt, sodass die Fans wohl schon in Kürze mit einer Ankündigung rechnen dürften. Weitere Informationen sollen im Rahmen der Tokyo Game Show veröffentlicht werden, heißt es im Beitrag. Darüber hinaus erwähnt Futami ein zweites DLC, über das nichts bekannt ist. Momentan sehe der Plan der Entwickler vor, diesen Inhalt im Frühling 2022 zu veröffentlichen.

HQ

Quelle: Siliconera.