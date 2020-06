Bandai Namco zeigt Kampf und Einsatz von Items in Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Alicization Lycoris ist eines dieser Spiele, die wahrscheinlich nicht ganz unbegründet etwas unter dem Radar fliegen. Der Publisher zeigte den Fans der Manga- und Anime-Vorlage von Reki Kawahara bislang vor allem bildgewaltige Themen und bekannte Charaktere, die mit dem neuen Alicization-Abschnitt aus der dritten Staffel zusammenhängen, doch eine gute Vorstellung vom eigentlichen Spiel vermittelt das Videomaterial bislang nicht wirklich.

In vielen einzelnen Videos haben wir erfahren, dass die soziale Interaktion zwischen Titelstar Kirito und seinen Verbündeten weiterentwickelt wurde, auch einige der neuen Charaktere wurden bereits hinreichend vorgestellt. Beim Thema Quest-Design, Erkundung und der allgemeinen Spielstruktur muss man schon ein bisschen intensiver suchen und das Kampfsystem wird vom Publisher prinzipiell nur editiert veröffentlicht, warum auch immer. Im aktuellen Videoausblick wurde sich dieser kämpferischen Facette deshalb noch einmal gesondert gewidmet, obwohl einige Dinge weiterhin unklar sind.

Die Gefechte aus Sword Art Online: Alicization Lycoris werden in Echtzeit ablaufen und wir sehen ein Party-System. Das von leuchtenden Bildschirmeffekten strotzende Effektgewitter impliziert in Verbindung mit dem HUD, dass wir uns wohl vor allem auf unseren jeweiligen Charakter konzentrieren werden, der nicht nur Kirito sein muss. Die sehr nahe Kamera erweckt den Eindruck, dass wir nicht unbedingt immer einen Überblick über das Kampfgeschehen benötigen. In den vergangenen Spielen konnte man sich einen strategischeren Überblick einholen, ob das auch im kommenden Ableger möglich ist, ist unbekannt.

Natürlich wird es prächtige Spezialeffekte und Koop-Angriffe geben, denn die retten Kirito, Asuna und Co. ja auch im Anime immer wieder vor Gefahren. Ob dafür bestimmte Bonusbedingungen erfüllt werden müssen, sehen wir leider nicht, da das Material sehr bewusst nur wenig zeigen möchte. In wenigen Tagen ist die Katze eh aus dem Sack, denn Alicization Lycoris wird bereits am 10. Juli auf PS4, Xbox One und PC erscheinen.

