Bandai Namco wird morgen die Kämpferliste für Dragon Ball Sparking! Zero enthüllen

Wenn an dem Tag, an dem Akira Toriyama uns verließ, eines klar war, dann war es, dass seine Arbeit ihn für die Ewigkeit gemacht hatte. Sand Land ist das jüngste Beispiel dafür, aber in Zukunft wird sein Meisterwerk Dragon Ball auch in Videospiele zurückkehren.

Dragon Ball Sparking! Zero wird dort weitermachen, wo die Budokai Tenkaichi-Serie aufgehört hat, und bietet epische 3D-Kämpfe mit Goku, Vegeta, Trunks, Gohan und all unseren Lieblingscharakteren aus dem Manga und den verschiedenen Anime-Serien, mit denen wir im Laufe der Jahre verwöhnt wurden. Dies wird der bisher ambitionierteste Teil sein, weshalb wir uns über die Ankündigung freuen, die Bandai Namco für morgen, den 30. April, vorbereitet hat.

In weniger als 24 Stunden wird der Charakter-Trailer für Dragon Ball Sparking! Zero um 15:00 Uhr GM/16:00 Uhr MESZ veröffentlicht. Wir wissen nicht, ob wir in Super Smash Bros Ultimate etwas Ähnliches wie "Jeder ist hier!" erleben werden, aber alles deutet auf über 120 Charaktere mit unterschiedlichen Werten und Kampfstilen hin.

Bisher wurden nur Super Trunks, Dyspo, Kakunsha, Master Roshi, Nappa, Burter, Toppe, Jeice, Kale Energy Burst, Hit und 100% Power Broly bestätigt, also wird der morgige Trailer hoffentlich noch viele, viele weitere bestätigen.