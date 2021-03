Bandai Namco wird im Frühjahr Neuigkeiten zu Tales of Arise aufbereiten

You're watching Werben

In letzter Zeit gab es viele Neuigkeiten rund um bestehende und kommende Bandai-Namco-Marken, deshalb blicken wir recht gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Angeblich soll der Publisher eine Art Videoaufzeichnung/Livestream-Präsentation planen, jedenfalls deutet ein Markenantrag des Unternehmens darauf hin. Zu diesen Gerüchte gesellt sich seit heute ein weiterer Teaser, denn am Nachmittag wurde ein neues Video zu Tales of Arise veröffentlicht.

Darin bekommen wir nicht nur endlich mal wieder ein Lebenszeichen des auf unbestimmte Zeit verschobenen JRPGs, es gibt auch ein wenig Exposition. Shionne und der maskierte Ritter Alphen sprechen darüber, zusammen für die Freiheit des Reichs Dahna einzutreten. Ein bissiger Kommentar am Ende deutet auf Spannungen zwischen den beiden Hauptfiguren hin, darüber sollen die Fans wohl in den nächsten Tagen grübeln. Jedenfalls wird ganz am Ende des Trailers verraten, dass wir im Frühjahr Neuigkeiten zu diesem Spiel erwarten dürfen. Hoffentlich müssen wir nicht bis Ende Juni auf neue Infos warten.