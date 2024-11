Bandai Namco und PlayStation schließen sich für ein Tekken 8 Turnier zusammen

HQ

Bandai Namco hat sich mit PlayStation in Großbritannien zusammengetan, um ein Tekken 8 -Turnier auf der PS5 zu veranstalten, um das 30-jährige Bestehen der Tekken-Franchise zu feiern. Das Turnier ermöglicht es jedem, teilzunehmen, vorausgesetzt, er hat seinen Sitz in Großbritannien und besitzt sowohl eine Kopie von Tekken 8 als auch ein PS Online -Abonnement, wobei das Turnier selbst einen Preispool von 6.000 £ bietet.

Die Veranstaltung begann gestern, wird aber bis zum 24. November weiterhin offene Qualifikationsturniere austragen. Die Action findet täglich statt, wobei es jede Stunde zwischen 18:30 und 21:30 Uhr GMT eine Runde zur vollen Stunde gibt. Das geschlossene Finale findet dann am 30. November statt, bei dem die besten Spieler des Turniers in einem Einzelausscheidungsformat in Best-of-Three-Matches gegeneinander antreten, wobei die besten 16 Spieler einen Teil des Preispools erhalten und 1.500 £ an den Gewinner gehen.

Sie können auf das Turnier zugreifen, indem Sie entweder auf die Seite PlayStation Tournaments auf Ihrer Konsole gehen oder direkt in Tekken 8 in das Turnierkarussell springen.