Bandai Namco und Koei Tecmo unterzeichnen Vertriebsvereinbarung für ihre Spiele in Europa

Bandai Namco Entertainment Europe gab heute die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung über den Vertrieb von Spielen von Koei Tecmo Europe LTD in den meisten Teilen Europas und in Teilen Ozeaniens bekannt.

Ab dem 1. Januar 2026 werden die Tochtergesellschaften von Bandai Namco Entertainment Europe in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Italien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island, Polen, der Slowakei, Ungarn, der Tschechischen Republik, Australien und Neuseeland alle kommerziellen Aktivitäten für die physischen Veröffentlichungen von Koei Tecmo-Videospielen verwalten, die bisher unter dem Label Plaion vertrieben wurden.

"Das Vertrauen eines etablierten japanischen Publishers wie Koei Tecmo zu erhalten, ist ein Beweis für die unglaubliche Arbeit, die unsere lokalen Vertriebsteams in den letzten Jahren für alle unsere Partner geleistet haben", kommentiert Alberto Gonzalez Lorca, Southern European Region VP & Bus Dev bei Bandai Namco Entertainment Europe. "Wir fühlen uns geehrt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die fantastischen Inhalte von Koei Tecmo auf den Markt zu bringen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bandai Namco, die aufgrund ihrer herausragenden regionalen Expertise und ihres zuverlässigen Vertriebsnetzes der ideale Partner sind, um die Einzelhandelsreichweite von Koei Tecmo in EMEA und ANZ zu erweitern. Diese Zusammenarbeit markiert ein aufregendes neues Kapitel, das auf gemeinsamen Werten und Vertrauen basiert", fügte Toshiaki Inoue von Koei Tecmo Europe hinzu.

Eine der ersten großen Veröffentlichungen, die von dieser neuen Vereinbarung profitieren wird, wird Nioh 3 sein, die mit Spannung erwartete ARPG-Fortsetzung, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll.