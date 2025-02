Bandai Namco übernimmt den Vertrieb von Square Enix-Spielen in weiten Teilen Europas, aber sein erster Schritt hat bereits für Kontroversen gesorgt

HQ

Seit dem 1. Februar werden die Spiele im physischen Format von Square Enix von Bandai Namco in Spanien, Großbritannien, Deutschland, Italien und den nordischen Ländern vertrieben, wo sie zuvor von Plaion (ehemals Koch Media) vertrieben wurden. Bisher war Bandai Namco nur für den Vertrieb von Square Enix in einigen Gebieten wie Frankreich, Australien und Neuseeland verantwortlich, aber mit dieser Vereinbarung erweitern sie ihre Vertriebsvereinbarungen erheblich.

"Diese Expansion unterstreicht die fantastische Arbeit, die Bandai Namco in den letzten Jahren auf dem französischen und dem ANZ-Markt geleistet hat", kommentierte Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and the Southern European Market bei Bandai Namco Entertainment Europe. "Die Konsolidierung unserer Beziehung zu Square Enix bestätigt uns als wichtiger Vertriebspartner für japanische Publisher auf dem europäischen Markt."

"Square Enix freut sich, diese bestehende Partnerschaft mit dem äußerst erfahrenen und qualifizierten Team von Bandai Namco Entertainment zu erweitern. Wir freuen uns, gemeinsam das Geschäftspotenzial unserer physischen Veröffentlichungen in Europa zu stärken und eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen", sagte Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations in Europa.

Es scheint jedoch, dass einer der ersten Schritte, die das Unternehmen unternommen hat, bei den Spielern nicht gut angekommen ist. Von nun an werden einige der Serien, die auf Nintendo Switch auf Cartridge vertrieben wurden, wie z. B. Final Fantasy VIII Remastered oder Octopath Traveler (und einige Neuerscheinungen, wie z. B. Chrono Cross ) ausschließlich im Format Code in a Box (CIAB) vertrieben. Das heißt, eine leere Schachtel, ohne Patrone und mit einem digitalen Download-Code darin. Natürlich haben die Fans des physischen Formats schnell ihre Stimme erhoben, obwohl der neue Verleih keine weitere Antwort darauf gegeben hat.

Was denkst du, kann die Veränderung im Vertrieb von Square Enix-Spielen in Europa eine positive Sache sein, oder ist die Aufwertung des CIAB etwas gegen das physische Format?