Bandai Namco streicht mehrere Projekte und öffnet die Tür für das Ausscheiden von Hunderten von Mitarbeitern

HQ

Eines der führenden japanischen Unternehmen der Branche kürzt sowohl seine Projektpipeline als auch seine Belegschaft. Bandai Namco, das gerade heute über seine positive Ergebnispräsentation mit der Veröffentlichung von Dragon Ball Sparking gesprochen hat! Zero und seine drei Millionen verkauften Exemplare am ersten Tag. Das Studio und der Publisher, der rund 1.300 Mitarbeiter in Japan beschäftigt, hat Berichten zufolge eine unbestimmte Anzahl von Projekten für Konsolen, PC und Mobilgeräte abgesagt oder auf Eis gelegt und setzt laut Bloomberg rund 200 Mitarbeiter unter Druck, das Unternehmen zu verlassen. 100 von ihnen sollen das Unternehmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verlassen haben.

Diese Praxis ist typisch für japanische Unternehmen, die im Land sehr strenge Entlassungsgesetze haben, und beinhaltet die Entlassung von Arbeitern, die sie entlassen wollen, in leere Räume, die oidashi beya oder "Ausweisungsräume" genannt werden. An diesen Orten haben die Arbeitnehmer keine zugewiesene Funktion innerhalb des Unternehmens, und die überwiegende Mehrheit entscheidet sich dafür, ihren Arbeitsplatz zu kündigen. Wenn sie bleiben, kann das Unternehmen selbst seine schlechte Leistung gegenüber der Regierung rechtfertigen und sie trotzdem entlassen, aber ohne Entschädigung.

Zusätzlich zu diesen Entlassungen hat Bandai Namco mehrere Projekte abgesagt, die zu den diesjährigen Schließungen von Blue Protocol oder dem mobilen Titel Tales of the Rays hinzukommen. Darüber hinaus scheinen andere unangekündigte Titel aus so bekannten Franchises wie One Piece und Naruto auf Eis gelegt oder verworfen worden zu sein, ebenso wie ein von Nintendo in Auftrag gegebenes Projekt.

Der Grund dafür scheint auf die gleiche Verknappung der Ressourcen zurückzuführen zu sein, die wir in den letzten zwei Jahren in der Branche nach der Explosion der Gewinne und Investitionen im Zuge der COVID-19-Ausgangsbeschränkungen und der Pandemie gesehen haben. Die anonyme Website LeakPress, die unangemessene Entlassungspraktiken in der Belegschaft des Unternehmens aufdeckte, berichtete über die Angelegenheit, aber ein Vertreter von Bandai Namco antwortete Bloomberg, dass die Daten "nicht ganz korrekt" seien.

Ist es für Bandai Namco sinnvoll, im aktuellen Kontext eine so große Umstrukturierung vorzunehmen?