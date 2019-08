Bandai Namco sieht in Spieleabonnements ein Risiko

Seit Monaten erleben wir den Ausbau von Gaming-Abos, die Nutzer Zugriff auf einen Online-Spielekatalog gewähren, wenn diese im Gegenzug dafür eine monatliche Summe bezahlen. Für die Plattforminhaber scheint sich dieses Modell als äußerst lukrativ zu erweisen, von zufriedenen Entwicklern haben wir ebenfalls bereits gehört. Doch lange nicht alle Studios sind von diesem Geschäftsmodell überzeugt, Bandai Namco sieht darin zum Beispiel eine Gefahr.

Hervé Hoerdt, Senior-Vizepräsident für die Bereiche Marketing, Digitales und Content bei Bandai Namco Europa, hat MCV im Interview mitgeteilt, dass Spieleabos für die Branche nicht unbedingt so gut sind, wie man zuerst denkt.

"Abonnements sind mit Sicherheit eine größere Bedrohung. Denn das Geschäftsmodell, das Abonnements zugrunde liegt, basiert auf zwei Faktoren: der Anzahl der [...] Spielstunden im Vergleich zu den insgesamt gespielten Stunden, und der Anzahl der gespielten Spiele im Vergleich zur insgesamten Anzahl der Spiele. In der Wertschöpfungskette sehen wir also eine Menge Gefälle und der Wert ist am Ende zu niedrig, als dass wir weiter in den Inhalt investieren könnten. Das ist also ein Risiko, das wir sehen. Ansonsten, allgemeiner gesprochen, es ist aufregend - es ist ansprechend, es sind mehr Möglichkeiten, die sich uns bieten."

Was haltet ihr von Games-Abos, wie dem Xbox Game Pass, Origin Access, PS Now oder Uplay Plus?