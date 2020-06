Bandai Namco schiebt The Dark Pictures Anthology: Little Hope weiter nach hinten

COVID-19 bringt die Zeitpläne für Gamer auf der ganzen Welt weiterhin durcheinander. Supermassive Games' The Dark Pictures Anthology: Little Hope sollte ursprünglich Anfang des Jahres erscheinen, doch noch bevor ein erstes Erscheinungsdatum bekanntgegeben wurde, war eine Verzögerung unvermeidlich. Allerdings wird das Team aufgrund der aktuellen Situation nicht in der Lage sein, ihren angepeilten Termin im Sommer einzuhalten, weshalb sie den Titel gestern um ein Quartal nach hinten geschoben haben. Auf diesem Wege möchte das Team sicherstellen, dass alle Schauspieler und die Bühnencrews am Ende auch wirklich unter sicheren Bedingungen in diesem Horrorspiel zusammenfinden können, erklärt CEO Pete Samuels.