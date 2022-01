Bandai Namco schenkt Besitzern von The-Dark-Pictures-Spielen einen weiteren Friend's Pass

HQ

Wer eines der Horrorspiele aus der The-Dark-Pictures-Anthology besitzt, darf mit einem Freund oder einer Freundin online zusammen in die schaurigen Abenteuer eintauchen, selbst wenn diese das jeweilige Spiel nicht gekauft haben. Die Möglichkeit des Online-Koops unterliegt vielen Beschränkungen, zum Beispiel kann der Besitzer das Probierangebot nur einem einzigen anderen Nutzer zur Verfügung stellen. Bandai Namco und Supermassive Games bieten Horrorspielfans jetzt allerdings die Möglichkeit an, einen weiteren, gemeinsamen Online-Filmeabend anzusetzen.

Wer eine Kopie von The Dark Pictures: Man of Medan, The Dark Pictures: Little Hope oder dem neuen The Dark Pictures: House of Ashes erworben hat, darf im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 28. Februar einen weiteren Spieler Zugang zu einem der drei Games gewähren. Pro Spiel erhaltet ihr einen weiteren "Friend's Pass", der eure Freunde dazu berechtigt, an eurem Online-Spieldurchlauf im Modus „Shared Story" teilzunehmen. Ihr dürft nur einen einzigen gemeinsamen Spielstand verwenden, erhaltet pro The-Dark-Pictures-Spiel, das ihr besitzt, aber einen zusätzlichen Friend's Pass für das jeweilige Kapitel. Nähere Infos zum Freischaltprozess gibt es auf dieser Aktions-Webseite.

Quelle: Bandai Namco.