Bandai Namco registriert fünf potentielle Namen möglicher The-Dark-Pictures-Spiele

The Dark Pictures: House of Ashes ist das aktuelle Kapitel der laufenden Horrorspielreihe von Supermassive Games und in den End-Credits dieses Titels wurde die nächste Installation der lose miteinander verbundenen Spiele angekündigt, The Dark Pictures: The Devil in Me. Bislang ist nicht bekannt, was die Entwickler danach machen wollen, allerdings hat ein findiger Nutzer auf Twitter einige Hinweise entdeckt, die zu der Vermutung einladen, dass das Franchise noch nicht am Ende angelangt ist.

Bandai Namco hat nicht weniger als fünf neue Markenrechte für Videospiele beantragt, die mit The Dark Pictures Anthology zu tun haben:



The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures Presents: O Death

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold



Markenschutzanträge haben für sich genommen nur wenig Aussagekraft, doch man könnte argumentieren, dass sich das Unternehmen die Arbeit sicher nicht umsonst machen wird. Supermassive Games wird uns ganz sicher von ihren kommenden Projekten erzählen, sobald sie dafür bereit sind.

Quelle: Gematsu.